Pisa sconfitto in casa dal Como, Tramoni rimandato: «Forse la categoria non gli appartiene»
La sconfitta interna del Pisa contro il Como lascia strascichi pesanti, tra errori, gol concessi e malumore dell’Arena. Ma dentro una serata negativa, c’è un nome che emerge dalle pagelle: quello di Tramoni, finito sotto la lente di La Nazione e Il Tirreno, con giudizi che non passano inosservati, soprattutto in ottica mercato.
Per La Nazione, il voto è chiaro e scritto nero su bianco: Ramoni 5,5. Il giudizio accompagna però una valutazione tecnica precisa: «Disputa probabilmente la migliore gara a livello personale da inizio campionato, ma quel destro a giro nel primo tempo grida vendetta». Una prestazione viva, propositiva, macchiata solo dalla mancanza di concretezza sotto porta.
Ancora più netto il commento de Il Tirreno, che va oltre il semplice voto e apre una riflessione di categoria. Il quotidiano sottolinea come Tramoni giochi «una delle migliori partite stagionali», ma evidenzia allo stesso tempo un paradosso evidente: qualità superiore, ma scarsa incisività negli ultimi metri. E la chiosa pesa: forse questa categoria non gli appartiene.
Due letture diverse, ma convergenti nel messaggio. La Nazione certifica la crescita individuale nonostante l’errore decisivo, Il Tirreno spinge il ragionamento oltre, suggerendo implicitamente che il livello tecnico del giocatore possa trovare maggiore valorizzazione altrove. Un dettaglio che, inevitabilmente, alimenta le voci di mercato.
Il Palermo, alla ricerca di profili offensivi capaci di alzare il tasso tecnico, osserva