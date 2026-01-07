La Nazione: “Anche lo Spezia su Diakitè”

La linea dello Spezia è tracciata: fornire a Donadoni profili esperti, pronti e fisicamente affidabili per affrontare al meglio il girone di ritorno. Un’esigenza che riguarda anche la difesa, soprattutto dopo l’uscita di Cistana, che ha lasciato scoperto il reparto. Come riporta La Nazione, il club sta valutando con attenzione le prossime mosse per puntellare la retroguardia.

Il direttore sportivo Melissano ha individuato in Odenthal del Sassuolo il primo obiettivo, ma la trattativa fatica a decollare. Anche la Sampdoria si è inserita sul difensore, rendendo il quadro ancora più complesso. Per questo motivo, sottolinea La Nazione, lo Spezia sta iniziando a tenere aperte piste alternative, pronto a virare su altri profili qualora l’operazione non dovesse sbloccarsi a breve.

In questo scenario torna d’attualità il nome di Salim Diakité. Secondo quanto riportato da La Nazione, il direttore sportivo aquilotto avrebbe riacceso l’interesse per il difensore classe 2000, in uscita dal Palermo. Un profilo già seguito in passato, quando vestiva la maglia della Ternana, e che ora potrebbe tornare utile per dare profondità e atletismo alla linea difensiva.

La stagione di Diakité in rosanero non ha però convinto fino in fondo: il girone d’andata è stato giudicato insoddisfacente e la sua partenza appare sempre più probabile. Un contesto che potrebbe favorire l’inserimento dello Spezia, alla ricerca di un’occasione di mercato funzionale al progetto tecnico. Come evidenzia ancora La Nazione, la situazione resta fluida e legata anche alle altre operazioni in entrata, ma il nome di Diakité è tornato con forza sul taccuino dei dirigenti liguri.