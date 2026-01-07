Dopo Bardi, un altro ex Palermo verso il Mantova: Alastra può lasciare Potenza

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Dopo l’arrivo di Francesco Bardi, passato in prestito al Mantova dal Palermo in questa sessione di calciomercato invernale, i biancorossi potrebbero accogliere un altro ex rosanero. Si tratta di Fabrizio Alastra, portiere classe 1997 attualmente al Potenza, che potrebbe cambiare maglia nelle prossime ore.

La trattativa con il Mantova è in fase avanzata e riguarda il ruolo di secondo portiere. Prima di chiudere definitivamente l’operazione, il club lucano attende però l’arrivo di un nuovo rinforzo tra i pali, condizione necessaria per liberare Alastra. Le prossime ore saranno decisive.

Per il Mantova sarebbe un innesto di esperienza e affidabilità, mentre per Alastra si tratterebbe di una nuova opportunità in una piazza ambiziosa, a distanza di anni dall’esperienza al Palermo. Un asse di mercato che, dopo Bardi, potrebbe dunque arricchirsi di un nuovo capitolo.

Ultimissime

“Quello che non ho visto arrivare” il 19 gennaio a Palermo la presentazione del libro di Giorgio Perinetti

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Dopo Bardi, un altro ex Palermo verso il Mantova: Alastra può lasciare Potenza

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Il Resto del Carlino: “Magnani infortunato, niente mercato: resta alla Reggiana per problemi personali”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Pisa sconfitto in casa dal Como, Tramoni rimandato: «Forse la categoria non gli appartiene»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

La Nazione: “Anche lo Spezia su Diakitè”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026