Dopo Bardi, un altro ex Palermo verso il Mantova: Alastra può lasciare Potenza

Dopo l’arrivo di Francesco Bardi, passato in prestito al Mantova dal Palermo in questa sessione di calciomercato invernale, i biancorossi potrebbero accogliere un altro ex rosanero. Si tratta di Fabrizio Alastra, portiere classe 1997 attualmente al Potenza, che potrebbe cambiare maglia nelle prossime ore.

La trattativa con il Mantova è in fase avanzata e riguarda il ruolo di secondo portiere. Prima di chiudere definitivamente l’operazione, il club lucano attende però l’arrivo di un nuovo rinforzo tra i pali, condizione necessaria per liberare Alastra. Le prossime ore saranno decisive.

Per il Mantova sarebbe un innesto di esperienza e affidabilità, mentre per Alastra si tratterebbe di una nuova opportunità in una piazza ambiziosa, a distanza di anni dall’esperienza al Palermo. Un asse di mercato che, dopo Bardi, potrebbe dunque arricchirsi di un nuovo capitolo.