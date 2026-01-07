“Quello che non ho visto arrivare” il 19 gennaio a Palermo la presentazione del libro di Giorgio Perinetti

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 7, 2026

Giorgio Perinetti presenta a Palermo “Quello che non ho visto arrivare”, il libro che racconta il percorso della figlia Emanuela, deceduta a causa dell’anoressia il 29 novembre 2023.

Un libro – edito da Cairo Editore e realizzato dall’esperto dirigente romano insieme a Michele Pennetti – che punta a sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari e che può essere tema di dibattito anche tra i più giovani sempre più coinvolti dal mondo dei social e dalle apparenze.

L’appuntamento è per il 19 gennaio alle ore 18:00 nei locali de La Cavallerizza in Via della
Vetriera 64. L’ingresso alla presentazione è gratuito fino ad esaurimento posti, per accedere è sufficiente registrarsi al seguente link: https://notlife.it/la-cavalerizza-invito/

