Juve Stabia, UFFICIALE: Reale torna alla Roma
Si chiude l’avventura di Filippo Reale alla Juve Stabia. Come comunicato attraverso i propri profili ufficiali, il club campano ha raggiunto l’accordo con la Roma per la risoluzione anticipato del prestito del difensore, che adesso tornerà in giallorosso.
Di seguito il comunicato ufficiale del club:
“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.S. Roma per la risoluzione anticipata del prestito del difensore, classe ‘06, Filippo Reale. Il calciatore nella stagione in corso ha totalizzato 3 presenze in campionato. La società desidera ringraziare Filippo per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 6 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.