Reggiana, in arrivo Martin Suarez dal Montevideo
Si muove sul mercato la Reggiana per rinforzare il centrocampo in vista della seconda meta di stagione. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttoreggiana.com, i granata hanno praticamente chiuso per l’arrivo dal Montevideo Wanderers di Martin Suarez.
Un vero e proprio colpo a sorpresa per gli emiliani. Il giocatore è sbarcato in città nel pomeriggio sottoponendosi alle visite mediche di rito. Attesa nelle prossime ore l’ufficialità, dopo la definizione delle ultime pratiche burocratiche.