Reggiana, in arrivo Martin Suarez dal Montevideo

Gennaio 2, 2026

Si muove sul mercato la Reggiana per rinforzare il centrocampo in vista della seconda meta di stagione. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttoreggiana.com, i granata hanno praticamente chiuso per l’arrivo dal Montevideo Wanderers di Martin Suarez.

Un vero e proprio colpo a sorpresa per gli emiliani. Il giocatore è sbarcato in città nel pomeriggio sottoponendosi alle visite mediche di rito. Attesa nelle prossime ore l’ufficialità, dopo la definizione delle ultime pratiche burocratiche.

