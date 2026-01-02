Bari, vicino l’arrivo di Cistana dallo Spezia

Si prepara a salutare lo Spezia, dopo appena sei mesi dal suo arrivo in bianconero, il centrale difensivo Andrea Cistana, che non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo inizio di stagione.

Infatti, secondo quanto riportato da Cittadellaspezia.com, il futuro del classe 97′ sarà a Bari, con i galletti che hanno ormai quasi concretizzato l’interesse mostrato già da da un paio di settimane. Cistana arriverebbe a titolo temporaneo e potrebbe essere a disposizione di mister Vivarini già nei prossimi giorni.