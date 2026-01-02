Avellino, UFFICIALE: D’Angelo ceduto al Latina

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Dopo giorni di trattative, adesso è anche arrivato l’ufficialità: Sonny D’Angelo è un nuovo giocatore del Latina. A comunicarlo è stato proprio l’Avellino, con una nota attraverso i propri profili ufficiali.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Latina Calcio 1932 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Ultimissime

Sampdoria, fissate per domani le visite mediche di Brunori

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Avellino, UFFICIALE: D’Angelo ceduto al Latina

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Reggiana, in arrivo Martin Suarez dal Montevideo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Bari, vicino l’arrivo di Cistana dallo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026

Spezia, fatta per l’arrivo di Sernicola dalla Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 2, 2026