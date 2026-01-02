Avellino, UFFICIALE: D’Angelo ceduto al Latina

Dopo giorni di trattative, adesso è anche arrivato l’ufficialità: Sonny D’Angelo è un nuovo giocatore del Latina. A comunicarlo è stato proprio l’Avellino, con una nota attraverso i propri profili ufficiali.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Latina Calcio 1932 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sonny D’Angelo. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.