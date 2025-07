Recoba junior nel mirino del Lecce. Como scatenato, Berardi rinnova col Sassuolo

Il Lecce sogna in grande e guarda in Sud America per rinforzare l’attacco. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ultima suggestione si chiama Jeremia Recoba (21), figlio di quel Álvaro “Chino” Recoba che fu bandiera dell’Inter. Attualmente in forza al Nacional, il giovane esterno offensivo è stato visionato dagli osservatori giallorossi. Al momento non si parla di trattativa vera e propria, ma il club salentino possiede tutti i dati tecnici e fisici per valutarne l’investimento. Il prezzo del cartellino? Intorno ai 3,5 milioni di euro, bonus inclusi. Jeremia è già stato seguito anche dal Torino e da altri club italiani: il suo sogno resta quello di approdare in Serie A.

Dagasso-Rafia, un asse possibile tra Lecce e Pescara

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Lecce continua a monitorare anche Matteo Dagasso (21), centrocampista del Pescara che ha attirato molte attenzioni. Il giocatore è consapevole dell’importanza di questo momento nella sua carriera. La chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Hamza Rafia (26), che il presidente del Pescara Daniele Sebastiani vorrebbe riportare in Abruzzo. Il Lecce potrebbe inserirlo come contropartita per abbassare le richieste economiche del Delfino.

Como: visite per Rodriguez, niente recompra per Nico Paz

Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato. Il Corriere dello Sport riferisce che il Real Madrid non ha esercitato il diritto di recompra su Nico Paz (20), che dunque resterà in Lombardia almeno per un’altra stagione sotto la guida di Cesc Fabregas. La scelta del club spagnolo è legata all’investimento su Franco Mastantuono (17), ex River Plate.

Nel frattempo, è atterrato a Milano Jesus Rodriguez (19), esterno offensivo del Real Betis: oggi sosterrà le visite mediche prima della firma con i lariani. L’accordo con il club andaluso prevede 22 milioni più 5 di bonus e 15% sulla futura rivendita. Per le corsie esterne, Como tiene vivi anche i contatti con Jayden Addai (19) e Nicolas Kühn (25, Celtic). In uscita invece Alieu Fadera (23), seguito dal Pisa e da altri club italiani ed esteri.

Ahanor all’Atalanta, saluti a Parma

Giornata cruciale anche per il trasferimento del terzino Honest Ahanor (17) dal Genoa all’Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le società hanno trovato un’intesa di massima: il prezzo si aggira sui 15 milioni, ma restano da definire bonus e percentuale sulla futura rivendita. Le firme potrebbero arrivare oggi stesso.

Intanto, il Parma ha ufficializzato l’addio a Alessandro Vogliacco (26) e Matteo Cancellieri (23), che non sono stati riscattati: entrambi sono ora liberi sul mercato.

Cherubini su Berardi e Rugani: «Stiamo lavorando»

Sempre il Corriere dello Sport riporta le parole dell’ad del Sassuolo Federico Cherubini, intervenuto all’evento Master Group Sport di Rimini per l’apertura ufficiale del calciomercato. Sul fronte Giovanni Leoni (18), difensore che piace a tutte le big italiane, la concorrenza è altissima. Ore decisive anche per il futuro di Saúl Coco (26), difensore del Las Palmas, vicino all’Al-Duhail: l’accordo tra club è stato trovato per 16 milioni, ora si attende solo il sì del calciatore.

Cherubini ha commentato così anche le trattative con Daniele Rugani (30): «Stiamo lavorando su tanti fronti, dobbiamo capire». Infine, il rinnovo tanto atteso: «Berardi è un campione, l’emblema di questa squadra». Il Sassuolo riparte da lui.