Ranocchia: «A Palermo gente calorosa. Orgoglioso di far parte del City Group»

Il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero.

Ecco le sue parole:

«Ho imparato a conoscere Palermo e la bellezza che racchiude questa città. La gente è molto calorosa, tutti quelli che incontro vengono allo stadio e si parla di Palermo. Questa cosa ti fa vivere il campo in maniera diversa. A Torretta c’è un centro in continua evoluzione che ci permette di allenarci nelle migliori condizioni e vivere insieme la giornata al campo, un posto in cui si sta molto bene che ci permette di allenarci nel migliore dei modi. Per un calciatore è un orgoglio far parte della famiglia CFG, si respira area professionale e mentalità vincente che trasmette il gruppo in qualsiasi cosa. Sicuramente uno stimolo e un vantaggio rispetto ad altre squadre».