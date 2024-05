Quarti di finale Playoff Serie C: il Benevento si aggiudica l’andata, Torres sconfitta 1-0. Pari in Juventus U23-Carrarese, i risultati

Terminano i match nei campi di Serie C per le gare valide per i quarti di finale dei playoff. Il Benevento sfrutta subito le occasioni create: al 12′, infatti, i padroni di casa passano in vantaggio grazie al gol di Talia.

Stesso spartito in Juventus U23 e Carrarese: con Savona che al 20′ porta avanti i bianconeri con la difesa ospite totalmente impreparata. Totale equilibrio tra Catania e Avellino. Il match è ricco di occasioni, ma nessuna delle due formazioni riesce a sbloccare il match, che scivola all’intervallo sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa, la Juventus U23 si fa riprendere dalla Carrarese: al 71′ Capezzi sfrutta una disattenzione difensiva e mette la palla in rete. Poche occasioni tra Benevento e Torres, con i padroni di casa che si limitano a mantenere il vantaggio. Cambia il risultato in Catania-Avellino, con gli etnei che la sbloccano al 71′ con Cianci.

I risultati:

Benevento-Torres 1-0 (Talia 12′)

Catania-Avellino 1-0 (Cianci 71′)

Juventus U23-Carrarese 1-1 (Savona 20′; Capezzi 71′)