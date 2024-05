Semifinale Playoff Serie B: gol e spettacolo al Ceravolo, termina 2-2 l’andata tra Catanzaro e Cremonese

Allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, va in scena Catanzaro-Cremonese. Sfida che vale il primo atto per l’accesso alla finalissima dei play-off di B. Nella prima frazione di gioco il match vive di emozioni ma anche di tanto equilibrio. Entrambe le formazioni cercano di creare occasioni chiare ma inizialmente nessuna riesce a farsi male. A sbloccarla è però Tsadjout che al 12′ raccoglie un pallone vagante, dopo un sinistro dell’ex rosa Vazquez che si stampa sulla traversa, e mette in rete. Dopo il gol, tante occasioni sporadiche ma nessuna chiara. Il match infatti, dopo 2′ di recupero, scivola all’intervallo sul punteggio di 1-0 per la Cremonese.

Nella ripresa succede di tutto, la Cremonese al 50′ trova subito il raddoppio: Zanimacchia riceve lungo l’out di destra, alza lo sguardo e pesca al centro dell’area Ciofani che con una torsione, in anticipo su Brighenti, sigla lo 0-2. Allunga le distanze la Cremonese, assist a cura di Zanimacchia. Il Catanzaro però non ci sta. Prima al 51′ accorcia le distanze con un destro imparabile di Biasci, e al 68′ trova il pari: cross al centro di Oliveri verso Iemmello, il centravanti sfiora con il piede destro e serve l’assist per Brignola che a porta vuota non può sbagliare. I padroni di casa sulle ali dell’entusiasmo sfiorano più volte il gol del pari soprattutto all’81’ con Donnarumma: si ritrova a tu per tu con l’estremo grigiorosso, calcia in porta a botta sicura ma trova una respinta determinante del numero 21 che tiene a galla i suoi.