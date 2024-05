Corriere del Veneto: “Per venerdì curva già esaurita, stadio Penzo verso un pienone storico”

L’edizione odierna de “Il Corriere del Veneto” si sofferma sulla gara in programma venerdì tra Venezia e Palermo davanti a un Penzo tutto esaurito.

Per il Venezia quella di venerdì sera sarà una serata speciale: alle 20,30 al Penzo andrà in scena il ritorno della semifinale perla promozione in serie A contro un Palermo che – già in svantaggio sui lagunari per il risultato finale nella stagione regolare – è stato trafitto lunedì sera in casa dal gol di Pierini.

Per il passaggio del turno al Venezia basterebbe anche perdere con un solo gol di scarto, ma ovviamente c’è la certezza che la squadra – secondo i dettami del suo tecnico Vanoli – non farà calcoli cercando di imporre l’identità del proprio gioco: «Sarà come una gara secca» ha detto Vanoli

Non è ancora fatta, certo, ma di sicuro il passo in avanti compiuto è stato significativo e imponente. Se, prima della trasferta di Palermo, il Venezia poteva giocare per due risultati su tre, dopo il blitz del Barbera i risultati possibili per passare il turno e agganciare la finalissima sono diventati tre: si va all’ultimo atto vincendo venerdì allo stadio Penzo (inizio ore 20,30), pareggiando o anche perdendo con un gol di scarto, in questo caso però dopo i 120 minuti e non dopo i 90.

Nessuno, però, in casa veneziana fa questi calcoli. Prima di tutto perché la squadra ha dimostrato di non sapersi gestire e di non saper gestire situazioni come quella appena descritta. E poi perché il Venezia non vuole lasciare nulla al caso, per questo giocherà come se si dovesse vincere.