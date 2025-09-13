Promozione, Prima e Seconda Categoria: ufficiali i gironi. Ripescate Casteldaccia, Tindari, Gangi e Virtus Akragas

Sono stati ufficializzati i gironi di Promozione, Prima e Seconda Categoria per la stagione ormai alle porte. Come riportato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, il via ai campionati è fissato per domenica 28, con tante novità legate a ripescaggi e nuovi abbinamenti.

In Promozione, che conta 4 gironi per un totale di 60 squadre, sono state ripescate Casteldaccia, Tindari, Gangi, Atletico Messina, Sant’Alessio, Frigintini, Qalat e Virtus Akragas. Nel Girone A spazio ad Aragona, Asd Mazara 1946, Aspra, Atletico Partinico, Camporeale, Casteltermini, Casteldaccia, Fc Alcamo, Fulgatore, Gemini, Margheritese, Oratorio Marineo, Salemi, Sport Palermo, Terrasini Mundi e Valderice.

Il Girone B comprende Aluntina, Galati, Mistretta, Villafranca, Comprensorio del Tindari, Futura, Gangi, Lascari, Monforte, Nuova Rinascita, Orlandina, Nicosia, Pro Falcone, Pro Mende, Santangiolese e Torregrotta. Nel Girone D, invece, figurano Atletico Megara, Canicattini, Scicli, Scordia, Priolo Gargallo, Frigintini, Noto, Pro Ragusa, Qalat, Santa Croce, Serradifalco, Sommatinese, Virtus Gela e Virtus Akragas.

In Prima Categoria, il Girone A è formato da Atletico Corleone, Atletico Marsala, Cinisi, Monreale, Sport Arenella, Palermo Popolare, Primavera Marsala, Punto Rosa, Lo Piccolo, Ribera, Sferracavallo e Sicilia Fc. Nel Girone B trovano spazio Alessandria, Belsitana, Rangers, Cianciana, Castellana, Colomba Bianca, Empedoclina, Fada, Collesano, Prizzi, Sport Termini e Villabate.

Infine, la Seconda Categoria. Nel Girone A sono state inserite Lampedusa, Bosco 1970, Calatafimi, Castellammare, Città di Trapani, Isola delle Femmine, Partinico, Fronte Mare Sferracavallo, Belmontese, Ficarazzi, Sport Alcamo e Vis Athena. Nel Girone B figurano Atletico Caccamo, Montallegro, Campofelice, Giuliana, Petralia Soprana, Favara, Marineo, Menfi, Saraceno, River Platani, Rokkalia e Bompietro.

Un quadro completo che – sottolinea ancora Matranga sul Giornale di Sicilia – apre la nuova stagione dilettantistica siciliana, attesa con grande entusiasmo da società e tifoserie locali.