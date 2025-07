Pro Palazzolo, scelto il nuovo direttore sportivo: è Roberto Floriano

Cambio di guida nell’area tecnica della Pro Palazzolo, che dopo la separazione da Marco Zanardini ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo direttore sportivo. Si tratta di Roberto Floriano, ex attaccante con una lunga carriera nel calcio professionistico e dilettantistico, reduce dall’esperienza con il Caravaggio nella stagione 2024/25.

Floriano, classe 1986, nato a Albstadt-Ebingen in Germania, porta con sé un curriculum ricco di esperienze: ha indossato, tra le altre, le maglie di Tritium, Mantova, Barletta, Pisa, Foggia, Carrarese e soprattutto Palermo, club con cui ha contribuito alla risalita dalla Serie D alla Serie B. Dopo l’ultima annata da calciatore con il Desenzano, Floriano ha avviato la sua nuova carriera da dirigente con il Caravaggio, approdando ora in una piazza ambiziosa come quella biancazzurra.

«Sono molto contento di questa opportunità che mi ha dato il presidente, che spero di ripagare. Palazzolo è una piazza importante, con strutture che poche squadre in Serie D si possono permettere», ha dichiarato Floriano nel suo primo commento da dirigente del club.

La presentazione ufficiale alla stampa è attesa nei prossimi giorni, in data ancora da definire.