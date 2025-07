Il Resto del Carlino: “Saric vuole la Turchia. Ancora problemi per Palumbo al Palermo”

Davide Adorni è un nuovo giocatore del Modena. La conferma è arrivata ieri mattina, con l’annuncio ufficiale del club gialloblù che ha così completato un altro tassello della rosa per la prossima stagione. Lo riferisce Alessandro Bedoni su il Resto del Carlino Modena, sottolineando come l’arrivo del centrale classe ’92, svincolato dopo il fallimento del Brescia, dia ulteriore solidità alla retroguardia a disposizione di Andrea Sottil.

Adorni ha firmato un contratto biennale e porta con sé circa 250 presenze in Serie B, maturate tra Cittadella e Brescia, con cinque playoff disputati e quattro gol all’attivo. La sua esperienza sarà fondamentale per un reparto che, dopo gli innesti di Zampano e dello stesso Adorni, può considerarsi praticamente al completo, scrive ancora Bedoni sulle colonne del Resto del Carlino.

Ora, come evidenzia il Resto del Carlino Modena, il direttore sportivo Catellani si concentrerà sulle uscite. Tra queste, quella più imminente sembra riguardare Riccardo Gagno, vicino al Cesena, anche se la trattativa è rallentata dalla mancata cessione di Klinsmann, che resterebbe il titolare secondo le gerarchie di Mignani. Sul portiere resta viva anche la pista Vicenza.

Più complessa la situazione legata ad Antonio Palumbo: il Palermo ha offerto una somma economica e la contropartita tecnica rappresentata da Dario Saric, gradito al Modena e già allenato da Sottil ai tempi dell’Ascoli. Tuttavia, come riferisce ancora Bedoni su il Resto del Carlino, il centrocampista bosniaco avrebbe espresso la volontà di tornare in Turchia, dove è seguito dal Bodrumspor, rendendo l’affare in salita.