Gazzetta di Modena: “Ora tocca a Palumbo”

Archiviato l’ingaggio di Davide Adorni, il Modena si prepara ad affrontare la fase in uscita del proprio mercato estivo. Come riportato dalla Gazzetta di Modena, i prossimi movimenti riguarderanno sia i numerosi giocatori rientrati dai prestiti e ormai fuori dal progetto tecnico, sia alcuni protagonisti delle ultime stagioni che potrebbero cambiare maglia per esigenze tattiche e societarie.

Sempre secondo la Gazzetta di Modena, il nome più caldo in uscita è quello di Antonio Palumbo, obiettivo dichiarato del Palermo. La trattativa con il club rosanero prosegue da settimane ma resta appesa ad alcuni dettagli, soprattutto legati alla contropartita tecnica individuata in Dario Saric. Il centrocampista bosniaco, allenato in passato da Andrea Sottil ad Ascoli, non avrebbe ancora dato il via libera, rendendo complicato lo scambio.

La Gazzetta di Modena sottolinea come la dirigenza canarina stia valutando soluzioni alternative per sbloccare l’operazione, consapevole che la cessione di Palumbo rappresenterebbe un passaggio chiave nella costruzione della nuova rosa per la stagione 2024/25.