Primavera, vittoria di misura per il Palermo: Benevento steso 1 a 0

Dopo due sconfitte di fila, il Palermo Primavera ritorna a vincere. I ragazzi di Cristiano Del Grosso si aggiudicano il match della 25ª giornata del Campionato Primavera 2 (Gruppo B) imponendosi al “Pasqualino” sul Benevento. Ai giovani rosanero basta la rete di Brutto al 18′, sul calcio d’angolo battuto da Avena, per portare a casa i tre punti. La vittoria per 1 a 0 contro i campani, permette al Palermo di andare momentaneamente al settimo posto con 35 punti, a -5 dalla quinta posizione, valida per l’accesso ai playoff, occupata proprio dai giallorossi.

Continue Reading