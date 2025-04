Palermo Primavera, Del Grosso dopo l’1 a 0 al Benevento: «Da qui alla fine saranno tutte finali»

Il Palermo si è imposto per 1 a 0 contro il Benevento in occasione del match della 25esima giornata del Campionato Primavera 2, Gruppo B, disputato oggi, sabato 5 aprile. Ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore dei rosanero Cristiano Del Grosso ha commentato così il successo dei suoi ragazzi:

«Oggi abbiamo ottenuto una vittoria meritata a margine di una prestazione fatta di sudore, sacrificio e impegno. I tre punti servono per il morale, sono contento per la reazione della squadra che non ha mai mollato. I ragazzi hanno dimostrato di volere fortemente questo risultato. Vogliamo continuare su questa strada, ci alleniamo per migliorare i nostri errori e per toglierci grandi soddisfazioni. Da qui alla fine saranno tutte finali e cercheremo di ottenere il massimo in ogni gara».