Primavera, ultima fermata Cosenza: il Palermo chiude il campionato cercando riscatto

Ultima sfida della stagione per il Palermo Primavera, che oggi alle ore 15 scenderà in campo in trasferta contro il Cosenza per l’ultima giornata del campionato. Una gara che ha più valore sul piano dell’orgoglio che della classifica, visto che entrambe le formazioni sono ormai fuori dalla corsa playoff.

I rosanero di Del Grosso, attualmente ottavi con 40 punti, cercano il riscatto dopo la bruciante sconfitta casalinga subita contro il Bari. Di fronte ci sarà un Cosenza che viaggia sugli stessi binari in termini di punti, ma che arriva all’appuntamento con il morale più alto grazie al recente successo esterno sul campo della Salernitana.

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, si tratta di “uno scontro tra chi vuole finire bene e chi non vuole finire e basta”. Per il Palermo, sarà l’occasione di chiudere con dignità un campionato a fasi alterne e con qualche rimpianto. L’obiettivo è chiaro: salutare la stagione a testa alta.