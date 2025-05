Giornale di Sicilia: “Palermo-Frosinone 2-0. Le pagelle”

Il Palermo conquista la qualificazione matematica ai playoff di Serie B battendo 2-0 il Frosinone, ma lo fa nella serata più tesa dell’anno. In mezzo alla contestazione della Curva Nord, la squadra di Alessio Dionisi risponde con il risultato, guidata da una prestazione maiuscola di Matteo Brunori e dalla sicurezza di Emil Audero tra i pali. Di seguito i voti e i giudizi sui protagonisti rosanero, secondo quanto riportato da Luigi Butera nel Giornale di Sicilia.

Le pagelle del Palermo

Audero 6,5

Quasi inoperoso nel primo tempo, salva il risultato nella ripresa con una parata prodigiosa su Pecorino.

Diakité 6,5

Grintoso, energico. Prova anche a scuotere i tifosi pressando alto. Tra le sue prove più convincenti recenti.

Di Mariano sv

Entra nel finale, dà sostanza nel forcing difensivo.

Baniya 6

Debutto da centrale nella difesa a tre: attento, anche se si perde Pecorino in un’occasione. Per sua fortuna, c’è Audero.

Nikolaou 6

Titolare silenzioso, ma efficace. Prestazione ordinata e priva di sbavature.

Pierozzi 6

Si propone spesso e lotta fino alla fine. Parte esterno, chiude da centrale aggiunto.

Blin 6,5

Solido in mezzo, recupera palloni e gestisce con ordine. L’ammonizione lo costringerà a saltare il prossimo match.

Gomes 7

In crescita costante. Sempre presente nella manovra, serve a Brunori l’assist del raddoppio.

Vasic sv

Entra nel finale in un clima complicato.

Di Francesco 6,5

Avvia l’azione del primo gol e partecipa a quella del secondo. Soffre un po’ in difesa ma è prezioso in fase offensiva.

Lund 6

Gioca nel suo ruolo naturale. Prestazione pulita.

Segre 6

Tanto movimento, meno incisività. Contribuisce alla causa con corsa e pressing.

Ranocchia sv

Minuti finali, pochi palloni giocati.

Brunori 7,5

Doppietta pesantissima. Segna un gol d’autore nel primo tempo e raddoppia nella ripresa. Sfiora anche il terzo con una traiettoria da metà campo. Leader.

Le Douaron sv

Pochi minuti nel finale.

Pohjanpalo 6

Si spende molto, va a cercarsi palloni lontano dall’area.

All. Dionisi 6,5

Vittoria netta in una delle notti più complesse da quando è a Palermo. Raggiunge i playoff in un clima ostile e con la squadra compatta.

Arbitro Dionisi (di L’Aquila) 6

Match gestito senza eccessive difficoltà. Corretta la decisione di annullare il gol del Frosinone per fallo su Audero.