Giornale di Sicilia: “Il Palermo conquista i playoff, ma lo stadio è una polveriera”

Il Palermo vola matematicamente ai playoff, ma lo fa nella serata più tesa, surreale e amara dell’intera stagione. Al Renzo Barbera, i rosanero battono 2-0 il Frosinone con una doppietta di Matteo Brunori, ma il clima sugli spalti è incandescente dall’inizio alla fine. Come raccontato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, “habemus playoff” è il messaggio sportivo, ma tutto il contorno racconta una delle notti più tese degli ultimi anni.

Contestazione totale

Fin dal primo minuto, la Curva Nord ha messo nel mirino allenatore, dirigenza e squadra. Striscioni eloquenti, gigantografie con le “X” rosse su Dionisi e Gardini, e cori ripetuti contro Bigon, i giocatori e persino il resto dello stadio. Nessuno è stato risparmiato. La tensione è rimasta costante, senza pause nemmeno nei momenti chiave della partita.

Nemmeno i gol hanno placato gli animi. Il primo siglato da Brunori al 30’, su assist di Di Francesco, è stato accolto più con sollievo che con entusiasmo. Il secondo, ancora del capitano, arrivato a inizio ripresa, ha scatenato l’applauso solo da parte dei tifosi “neutrali”, mentre la curva ha continuato a contestare.

La partita

Sul campo, il Palermo ha fatto il suo dovere. In un clima emotivamente difficilissimo, la squadra ha mostrato carattere e concentrazione. Come scrive Butera, “giocare in uno stadio che dovrebbe essere amico e invece ti è nemico, non è facile per nessuno”.

Il Frosinone, in piena lotta salvezza, è apparso impalpabile nel primo tempo, e troppo disordinato nella ripresa per cambiare l’inerzia. Gli uomini di Bianco hanno avuto le loro occasioni: un salvataggio decisivo di Audero su Pecorino, un palo colpito da Kvernadze, due punizioni pericolose di Partipilo, e un gol annullato per fallo sul portiere. Ma è stato troppo poco.

Classifica e scenario

Il Palermo chiude la serata con una certezza: i playoff sono raggiunti. Grazie anche alla sconfitta del Bari, i rosanero sono matematicamente tra le prime otto. Al momento settimi, possono ancora ambire a migliorare il proprio piazzamento: martedì arriverà al Barbera la Carrarese, già salva. Come conclude Butera sul Giornale di Sicilia, “per assurdo potrebbe arrivare anche quinto. Misteri di una stagione senza senso. Almeno fin qui”.

Ora, con una piazza spaccata e un ambiente difficile, il Palermo dovrà provare a ritrovare compattezza per affrontare i playoff con lucidità. E magari, provare a riscrivere il finale di una stagione che fino a oggi ha regalato più tensione che entusiasmo.