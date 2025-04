Primavera Palermo, sfida decisiva a Carini: con lo Spezia è scontro diretto per i play-off

Sarà una vera e propria sfida da dentro o fuori quella in programma oggi alle 12 al “Pasqualino” di Carini, dove il Palermo Primavera affronterà lo Spezia in un duello diretto che vale un posto nei play-off. I rosanero occupano attualmente l’ottavo posto in classifica con 35 punti, appena una lunghezza sopra ai liguri (34): il margine è minimo, il margine di errore praticamente nullo.

Come evidenzia Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, «per i siciliani è vietato sbagliare». L’ultimo passo falso in casa del Perugia (1-0) ha complicato la corsa dei ragazzi di Del Grosso, che ora sono chiamati a una prova di maturità per rimettere in carreggiata la stagione.

Concretezza e carattere per restare in corsa

Oltre al rilancio in classifica, il Palermo dovrà dimostrare di saper ritrovare quella concretezza offensiva che ultimamente è venuta a mancare. Lo Spezia si presenta a Carini agguerrito e determinato, con in mente un solo obiettivo: vincere per operare il sorpasso e rilanciare le proprie ambizioni di post-season.

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, per i giovani rosanero sarà fondamentale scendere in campo con «personalità, ritmo e concentrazione». In palio non ci sono soltanto tre punti, ma un pezzo importante della stagione: oggi il Palermo Primavera si gioca le sue chance.