Primavera: il Palermo pareggia 1 a 1 in casa del Napoli. Rosanero a -3 dai playoff

Un punto in casa del Napoli, terzo in classifica, per tenere vive le residue speranze per i playoff. Nel match della 28esima e terz’ultima giornata di campionato Primavera 2 (Girone B), giocata alle ore 12 di oggi, lunedì 28 aprile, il Palermo pareggia 1 a 1 contro i giovani partenopei. La squadra partenopea sblocca la gara al minuto 25′ grazie al gol di De Chiara, ma al 32′ arriva il pareggio dei baby siciliani con Vaccaro che, dopo un’azione personale, batte il portiere avversario con un tiro dal limite dell’area di rigore. Il Palermo torna a casa con qualche rimpianto, in quanto, nel finale di partita, Essa colpisce in pieno la traversa da posizione favorevole.

Con questo risultato, il Palermo resta ottavo con 39 punti e va -3 dal quinto posto occupato dal Pisa che garantirebbe l’accesso ai playoff. Fallito dunque il sorpasso al Benevento (settimo a quota 40) e l’aggancio al Pescara (41 punti), che avrebbe permesso di rendere più concrete le speranze a due giornate dal termine della regular season.