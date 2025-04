Palermo subito al lavoro in vista del Sudtirol. Il report

Dopo il successo di ieri pomeriggio, domenica 27 aprile, in casa del Catanzaro, il Palermo torna subito al lavoro in vista dell’impegno di giovedì 1 maggio contro il Sudtirol. Come si legge sul sito ufficiale del club, è ripresa stamattina a Torretta la preparazione della squadra allenata da Alessio Dionisi. Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita contro il Catanzaro. Il resto del gruppo, dopo un lavoro di forza, ha svolto un avviamento tecnico e una partita a campo ridotto.

Continue Reading