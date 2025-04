Il Secolo XIX: “Spezia, mercoledì la conferenza di presentazione della nuova proprietà”

È tutto pronto in casa Spezia per l’inizio di un nuovo e inaspettato ciclo. Infatti, dopo soli due mesi dall’arrivo della FC32 di Paul Francis, i bianconeri sono passati nelle mano di Thomas Roberts, nuovo proprietario di Boston. Sia quest’ultimo sia il presidente Charlie Stillitano riporta “Il Secolo XIX ” – stanno facendo il possibile per essere presenti alla conferenza stampa di presentazione, che si terrà mercoledì 30 aprile allo stadio “Picco”. Oltre a presentarsi alla piazza e alla squadra, la nuova proprietà visiterà anche le strutture del club per avere un quadro completo della situazione e capire come muoversi in futuro.

