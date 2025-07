Presentati i nuovi organici arbitrali: Orsato verso la Serie C, Rocchi confermato designatore

Sono stati presentati oggi, presso la sede della FIGC, i nuovi organici nazionali di arbitri, assistenti e VMO (Video Match Officials). Tra le novità più rilevanti, emerge la possibilità che Daniele Orsato sia destinato alla Can di Serie C, mentre Gianluca Rocchi dovrebbe essere confermato nel ruolo di designatore per la Can A e B.

Per quanto riguarda le promozioni, gli arbitri che salgono in Can A sono: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, Andrea Calzavara di Varese, Giuseppe Nucera di Palermo, Niccolò Turrini di Firenze e Andrea Zanotti di Rimini.

Alla conferenza era presente anche il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, che si è espresso in merito alla riduzione dell’organico:

«Ridurre gli organici significa costruire un’autonomia nuova, nell’ottica di una razionalizzazione della spesa e del budget, orientando le risorse dove realmente servono. La Can “dimagrisce”: era diventata troppo ampia, non consentiva una turnazione efficace né un impiego costante degli arbitri. Il risultato è stato un rallentamento nella crescita delle nuove generazioni. La riduzione potrebbe non fermarsi qui. Passiamo da 47 a 42 arbitri, e per quanto riguarda gli assistenti, da 84 a 76».

Zappi ha inoltre rilasciato un commento critico sulla trasmissione “Open VAR”:

«Siamo profondamente soddisfatti della possibilità che ci viene data di aprirci alla trasparenza e di far comprendere fino in fondo il processo decisionale dietro le scelte arbitrali. Quello che però non ci convince del format è che venga esercitato, già in quel momento, un diritto di critica nei confronti della posizione comunicata dagli arbitri, in un modo che può mettere in difficoltà chi si trova in studio».