Di Marzio: “Juve Stabia, obiettivo Giacomo Corona del Palermo”

L’attaccante classe 2004 è reduce da una stagione positiva con il Pontedera. Il suo futuro è ancora da scrivere.

Giacomo Corona è finito nel mirino della Juve Stabia. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, spiegando come l’attaccante di proprietà del Palermo sia uno degli obiettivi concreti del club campano. Dopo un’ottima stagione in prestito al Pontedera, dove si è messo in evidenza per qualità e duttilità offensiva, il classe 2004 è ora conteso da più squadre.

Su di lui, infatti, c’è anche l’interesse della Reggiana, che sta valutando il profilo del giovane attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Corona, cresciuto nel vivaio rosanero, potrebbe dunque salutare nuovamente Palermo per trovare spazio e continuità altrove. La sua prossima destinazione dipenderà dalle valutazioni del club e dal progetto tecnico che gli verrà proposto.