Termina la prima frazione di gioco per il match valevole per i preliminari di Uefa Conference League tra St. Gallen e Slask. I padroni di casa sbloccano il match in apertura: Akolo al 5′ mette dentro la rete del momentaneo 1-0.

Il raddoppio, invece, lo sigla Geubbels che al 41′ mette dentro la rete che permette ai suoi di raggiungere il riposo sul punteggio di 2-0.