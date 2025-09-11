Pordenone choc: 0-3 a tavolino col Forum

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2025

Pallone in rete/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Comincia nel peggiore dei modi la stagione del Pordenone in Eccellenza. La squadra neroverde, reduce dal 2-2 sul campo contro il Forum Julii al “Bottecchia”, perderà infatti la gara a tavolino per aver schierato lo squalificato Zorzetto.

Il club ha ammesso l’errore con un comunicato diffuso nelle ultime ore: «Abbiamo sbagliato – si legge – e giustamente perderemo la gara con la Forum Julii a tavolino. In queste ore abbiamo fatto una doverosa analisi interna alla nostra struttura organizzativa, assolutamente qualificata. Un’analisi su come e perché si sia arrivati all’errore (il controllo dei comunicati regionali, ma non del nazionale). Errore che non si ripeterà».

La società ha poi chiesto scusa ai tifosi: «Come Società – in tutte e con tutte le sue componenti – chiediamo scusa ai nostri tifosi. Ora ripartiamo! Se possibile, ancora più uniti di prima. Sicuramente, ancora più determinati. Si vince e si perde insieme: questo incidente di percorso sia l’opportunità di un’ulteriore crescita generale».

