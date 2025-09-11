Catanzaro, Noto: «Il nostro primo sogno è avere un centro sportivo»

Ha parlato ai microfoni di TgR Calabria il presidente del Catanzaro Floriano Noto. Il numero uno del club calabrese si è espresso sul campionato di serie B in corso e del suo sogno del centro sportivo.

«Il campionato è fatto di tappe: la prima è quella di conquistare la soglia salvezza, poi possiamo pensare di raggiungere traguardi importanti. Non escludiamo niente: siamo pronti per raggiungere una posizione di classifica degna di questa città e per affrontare nuove sfide» ha dichiarato il presidente, che ha poi aggiunto: «Per il momento ci accontentiamo di realizzare il nostro primo sogno , avere un centro sportivo di proprietà porterebbe dei plus notevoli, soprattutto per la crescita dei ragazzi che vivrebbero in un’unica casa. Poi l’appetito vien mangiando: sono molto superstizioso e non pronuncerò mai la parola Serie A»