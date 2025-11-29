Pohjanpalo show. Il Palermo travolge la Carrarese 5-0

Il Palermo torna a brillare davanti ai suoi 21mila tifosi e travolge la Carrarese con un sonoro 5-0 al Barbera. Dopo un avvio un po’ incerto, i rosanero prendono in mano il gioco e al 24’ sbloccano la partita con una prodezza da fuori area di Segre, dando la scossa alla squadra. Prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: Palumbo svetta di testa e firma il 2-0.

Nella ripresa il Palermo dilaga. Al 48’ Pohjanpalo sfrutta alla perfezione il cross di Pierozzi e sigla il terzo gol. Il dominio continua, con Vasic che colpisce il palo sfiorando la rete della rivincita personale. All’80’ il centrocampista si procura un rigore che viene trasformato ancora da Pohjanpalo per il 4-0.

Ma lo show non è finito: all’88’ il bomber finlandese chiude definitivamente il match firmando la sua personale tripletta e facendo esplodere ancora una volta il Barbera. Una vittoria netta e convincente, tre punti pesanti e una prestazione che restituisce entusiasmo all’ambiente: il Palermo c’è, corre e fa sognare i suoi tifosi.

SECONDO TEMPO

90′ + 4′ – Triplice fischio, il Palermo travolge 5-0 la Carrarese.

90′ + 1′ – I ritmi si affievoliscono, la Carrarese prova ad affacciarsi in area ma del tutto immotivata.

90′ – Assegnati 4′ di recupero

88′ – GOOOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo va ancora a segno, viene servito in area e batte Bleve per la terza volta.

83′ – Doppio cambio per Inzaghi: Brunori e Peda prendono il posto di Segre e Bani.

82′ – GOOOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo dal dischetto non sbaglia e cala il poker.

79′ – Il Palermo conquista un calcio di rigore, Vasic viene atterrato in area e l’arbitro indica il dischetto.

78′ – La Carrarese effettua l’ultimo cambio: Schiavi lascia il posto a Parlanti.

68′ – Altri due cambi per la Carrarese: Rubino e Belloni prendono il posto di Cicconi e Abuso.

66′ – I rosanero ancora in attacco con Segre che crossa in area, Vasic stacca di testa ma non ci arriva.

65′ – La Carrarese conquista un calcio di punizione: Schiavi alla battuta va direttamente in area, Joronen blocca senza problemi.

62′ – Palermo ancora in avanti: Vasic colpisce di testa ma Bleve la para. Pierozzi va alla ribattuta ma spara alto.

60′ – Doppio cambio per Inzaghi: Veroli e Giovane prendono il posto di Ceccaroni e Palumbo.

54′ – Palermo ad un passo dal poker: Vasic servito da Pohjanpalo spinge la palla verso la porta, ma la conclusione si stampa sul palo.

50′ – Altro cambio per la Carrarese: Bozhanaj prende il posto di Zuelli.

48′ – GOOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo sfrutta un cross di Pierozzi e va a segno.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ – Dopo 1′ di recupero finisce il primo tempo.

44′ – GOOOOL PALERMO!!! Palumbo servito da Segre la mette in rete di testa e porta il raddoppio ai rosanero.

38′ – Segre viene servito da Palumbo e tenta il tiro da lontano, questa volta finisce fuori.

34′ – Palermo ancora in attacco: Ceccaroni crossa dalla sinistra, Pierozzi ci prova ma non centra la porta.

32′ – Le Douaron resta a terra per un problema e viene sostituito, al suo posto entra Vasic.

29′ – Un giro di lancette più tardi Palumbo tenta il colpaccio calciando da lontano, Bleve è costretto a intervenire e mettere in angolo.

28′ – Il Palermo rischia di ripetersi pochi minuti dopo. In contropiede, Pierozzi viene servito e calcia in porta ma finisce fuori.

24′ – GOOOOL PALERMO!!! La sblocca Jacopo Segre che servito da Pohjanpalo sferra un destro da fuori area che finisce alle spalle di Bleve.

22′ – Un Palermo poco attento in questa frazione di gara, qualche passaggio sbagliato di troppo da parte di Pohjanpalo e compagni.

19′ – Ranocchia dalla bandierina mette in mezzo, Pohjanpalo di testa ci prova ma non inquadra la porta.

17′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo sugli sviluppi di una punizione.

14′ – La Carrarese prova d affacciarsi in attacco, difesa rosanero attenta.

6′ – Brividi per i rosanero: Ranocchia dal limite dell’area tenta il tiro ma viene deviato dalla schiena di Pohjanpalo, Bani la intercetta e calcia: il portiere mette in angolo.

2′ – Il Palermo va subito all’attacco, Palumbo tenta il tiro ma finisce fuori.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

PALERMO (3-5-2) 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo (Dal 60′ Giovane), 8 Segre (Dall’83’ Brunori), 10 Ranocchia, 13 Bani (C) (Dall’83’ Peda), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Dal 32′ Vasic), 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni (Dal 60′ Veroli). A disp.: Gomis, Bardi, Brunori, Vasic, Giovane, Diakité, Blin, Peda, Corona, Veroli. All.: Filippo Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2) 1 Bleve, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 9 Abiuso, 11 Cicconi, 17 Zuelli (Dal 50′ Bozhanaj), 18 Schiavi, 37 Calabrese, 44 Sekulov (Dal 46’Finotto), 70 Hasa, 72 Zanon. A disp.: Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Bozhanaj, Bouah, Rubino, Distefano, Finotto, Parlanti, Torregrossa. All.: Calabro.

ARBITRO: Mario Perri (Roma 1). Primo assistente: Alessandro Costanzo (Orvieto). Secondo assistente: Glauco Zanellati (Seregno). Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale).

MARCATORI: Segre 24′, Palumbo 44′, Pohjanpalo 48′, 84′, 88′

NOTE: ammoniti Palumbo. Illanes, Vasic, Finotto