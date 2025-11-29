Palermo–Carrarese, tensioni fuori dal Barbera: registrati incidenti tra tifosi rosanero

Momenti di tensione fuori dal Renzo Barbera prima di Palermo–Carrarese. Due gruppi di tifosi rosanero si sarebbero affrontati nella zona ristoro antistante lo stadio, provocando il fuggi fuggi dei presenti. Ignote al momento le cause della lite. Rapido l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno riportato la calma.

Attimi di forte tensione nel pre-partita di Palermo–Carrarese, con una rissa scoppiata nelle aree esterne del Renzo Barbera. L’episodio si è verificato nella zona del villaggio gastronomico, dove la presenza di famiglie e bambini ha amplificato la paura.

Secondo quanto emerso in un primo momento, il confronto sarebbe nato da un acceso diverbio tra gruppi riconducibili alla curva Nord e alla curva Sud. A far precipitare la situazione sarebbe stato il lancio di una bomba carta, il cui boato ha generato il panico tra i presenti e innescato un fuggi fuggi generale.

Subito dopo, dalle parole si è passati ai fatti: bottiglie e altri oggetti sono stati scagliati tra i due gruppi, trasformando l’area esterna dello stadio in un fronte di scontro improvvisato. La rissa si è poi spostata verso viale Croce Rossa, dove la tensione è rimasta alta per diversi minuti.

Le forze dell’ordine, già dispiegate in zona per gestire l’afflusso del pubblico, sono intervenute rapidamente riportando la situazione sotto controllo. Al momento non si ha un bilancio ufficiale di eventuali feriti, mentre sono in corso approfondimenti per accertare responsabilità ed esatta dinamica degli scontri.

La partita, intanto, si è disputata regolarmente, ma l’episodio rimane al centro dell’attenzione per la gravità dei fatti e per il clima di paura creato attorno allo stadio.