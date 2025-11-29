Palermo–Carrarese, Barbera in silenzio nei primi minuti: tra eco degli incidenti e ipotesi protesta
Avvio anomalo quello di Palermo–Carrarese, con il Renzo Barbera rimasto in silenzio per i primi minuti della gara. Nessun coro, nessun incitamento, né da Nord né da Sud: un clima raro per lo stadio rosanero.
Palermo-Carrarese. Segui la cronaca live dal Barbera minuto per minuto
Il silenzio potrebbe essere legato a due fattori:
– gli incidenti avvenuti nel pre-partita fuori dallo stadio, con una rissa tra gruppi di tifosi e l’intervento delle forze dell’ordine;
– oppure una protesta silenziosa nei confronti della squadra, reduce da settimane complicate e da risultati alterni.
Le motivazioni non sono ancora state chiarite.