Palermo–Carrarese, Barbera in silenzio nei primi minuti: tra eco degli incidenti e ipotesi protesta

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Avvio anomalo quello di Palermo–Carrarese, con il Renzo Barbera rimasto in silenzio per i primi minuti della gara. Nessun coro, nessun incitamento, né da Nord né da Sud: un clima raro per lo stadio rosanero.

Palermo-Carrarese. Segui la cronaca live dal Barbera minuto per minuto

Il silenzio potrebbe essere legato a due fattori:
– gli incidenti avvenuti nel pre-partita fuori dallo stadio, con una rissa tra gruppi di tifosi e l’intervento delle forze dell’ordine;
– oppure una protesta silenziosa nei confronti della squadra, reduce da settimane complicate e da risultati alterni.

Le motivazioni non sono ancora state chiarite.

Ultimissime

Palermo–Carrarese, Barbera in silenzio nei primi minuti: tra eco degli incidenti e ipotesi protesta

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo-Carrarese. Segui la cronaca live dal Barbera minuto per minuto

Katia Virzì Novembre 29, 2025

Palermo–Carrarese, tensioni fuori dal Barbera: registrati incidenti tra tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Empoli travolgente. Parla Dionisi: «Ho accettato di tornare perché ero convinto che con questa squadra potessimo toglierci soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Il Frosinone vola. Alvini: «La parola Serie A è grossa»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025