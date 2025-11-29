Palermo–Carrarese, oltre 21 mila spettatori al Barbera

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Buona risposta di pubblico al Renzo Barbera per Palermo–Carrarese, gara valida per la 14ª giornata di Serie B. Nonostante il freddo e il momento delicato della squadra, l’impianto rosanero ha fatto registrare numeri importanti, confermando ancora una volta il sostegno della tifoseria.

Secondo i dati ufficiali, il totale dei biglietti venduti per la sfida è stato di 5.330, ai quali si aggiungono i 238 tifosi provenienti dal settore ospiti. A questi si sommano i 16.504 abbonamenti stagionali.

Il totale complessivo dei titoli emessi raggiunge quindi quota 21.834, una cifra che ribadisce la centralità del pubblico nel percorso del Palermo e il legame sempre forte tra la squadra e la città.

Il Barbera si conferma così uno degli stadi più caldi e partecipati della categoria, con numeri costanti nonostante la fase complicata attraversata dalla formazione di Inzaghi.

Ultimissime

Palermo–Carrarese, Inzaghi: «Atteggiamento giusto. Questa squadra deve convincersi di essere forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo–Carrarese, Segre: «Prestazione dominante. Abbiamo fame»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Serie B, la classifica aggiornata: Palermo a quota 23, Monza sempre davanti

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo-Carrarese 5-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Novembre 29, 2025

Palermo–Carrarese, oltre 21 mila spettatori al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025