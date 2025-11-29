Palermo–Carrarese, oltre 21 mila spettatori al Barbera
Buona risposta di pubblico al Renzo Barbera per Palermo–Carrarese, gara valida per la 14ª giornata di Serie B. Nonostante il freddo e il momento delicato della squadra, l’impianto rosanero ha fatto registrare numeri importanti, confermando ancora una volta il sostegno della tifoseria.
Secondo i dati ufficiali, il totale dei biglietti venduti per la sfida è stato di 5.330, ai quali si aggiungono i 238 tifosi provenienti dal settore ospiti. A questi si sommano i 16.504 abbonamenti stagionali.
Il totale complessivo dei titoli emessi raggiunge quindi quota 21.834, una cifra che ribadisce la centralità del pubblico nel percorso del Palermo e il legame sempre forte tra la squadra e la città.
Il Barbera si conferma così uno degli stadi più caldi e partecipati della categoria, con numeri costanti nonostante la fase complicata attraversata dalla formazione di Inzaghi.