Palermo-Carrarese 5-0: le pagelle del match

Il Palermo, dopo la sconfitta contro la Juve Stabia ed il pari contro la Virtus Entella, stende la Carrarese per 5-0 e ritrova la vittoria. L’ultimo successo era datato 1 novembre quando, sempre al Barbera, fu sconfitto il Pescara con il medesimo risultato. Le marcature oggi sono di Segre al 24′ Palumbo al 44′ e tripletta di Pohjanpalo che trova il gol al 48′, all’82’ e all’88’. Con questa vittoria i rosanero raggiungono quota 23 punti in classifica. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6: Non deve sporcare i guantoni perché la Carrarese non calcia mai. Solo nel finale Finotto gli fa correre un brivido, ma di testa spara fuori.

BERESZYNSKI 6: In fase di copertura rischia poco, gioca ordinato e di mestiere. Ci prova, anche lui, da fuori ma non centra la porta.

BANI 6,5: Gli avversari arrivano poco dalle sue parti, quindi deve fare veramente poco. Lo si vede nel match quando cerca il gol con l’esterno destro ma Bleve gli nega la gioia del gol.

Dall’83’ PEDA SV:

CECCARONI 6,5: Da una sua incursione nell’area avversaria nasce il gol che sblocca il match. In fase di copertura, vista la poca spinta della Carrarese, è praticamente perfetto.

Dal 61’ VEROLI 6: Ritrova il campo che non vedeva dal mese di ottobre. Concentrato e preciso, senza sbavature.

PIEROZZI 7: Ci prova con un destro da fuori ribattuto da Bleve, spinge anche tanto. Dal suo cross, respinto da Bleve, arriva la rete del 3-0 di Pohjanpalo. Nei minuti finali regala l’assist sempre per il finlandese che fissa il risultato sul 5-0.

RANOCCHIA 6: Tantissimi i palloni toccati in diverse zone del campo, dialoga tanto con i compagni giocando anche in maniera semplice.

SEGRE 7,5: Sblocca il match con un bel destro di prima intenzione da fuori area e regala l’assist a Palumbo che incorna di testa sul palo lontano. Tantissima corsa, come suo solito, e diversi inserimenti.

Dall’ 83′ BRUNORI SV:

AUGELLO 6: Nei primi 45’ sembra timido e dai suoi piedi non arrivano cross giocabili, compensa in fase di copertura dove gioca con determinazione e concentrazione. Nella ripresa, sfruttando anche il fatto che la Carrarese aveva ormai tirato i remi in barca.

PALUMBO 8: È praticamente in qualsiasi zona del campo, si sacrifica tantissimo e trova, finalmente, il gol con un bellissimo colpo di testa incornato sul palo lontano. Ad inizio match ci aveva provato con un sinistro da fuori e alla mezz’ora con un sinistro a giro respinto da Bleve. Ad avvio ripresa passaggio illuminante per Pierozzi che poi cross e arriva il gol di Pohjanpalo. Sembra aver trovato il miglior stato di forma, se così dovesse essere sarà importante sfruttarlo al meglio.

Da 61’ GIOVANE 6: Molta densità in una zona nevralgica del campo, ma la Carrarese, quando entra lui, ormai ci crede poco.

LE DOUARON 5,5: La sua partita dura poco più di 30 minuti, poi esce con la borsa del ghiaccio sul collo. Nella mezz’ora in campo non riesce ad accendere la luce.

Dal 33’ VASIC 7: Entra a freddo però è subito nel vivo del gioco, nella ripresa colpisce il palo, cerca più e più volte il gol e conquista un calcio di rigore. Un giocatore completamente diverso rispetto a quello visto nelle stagioni precedenti. Riceve anche l’applauso dal pubblico, cosa non scontata.

POHJANPALO 8: Si regala la serata perfetta con una tripletta e l’assist per Segre, che sblocca il match con un destro da fuori area. Il primo gol, ad avvio ripresa, è un tap-in facile facile, il secondo su calcio di rigore, il terzo dopo un bel cross di Pierozzi. Non segnava in casa dalla gara contro il Bari, si è rifatto porta il pallone a casa.

INZAGHI 6,5: L’inizio della squadra è un po’ contratto visti gli ultimi risultati. Dopo il gol di Segre, che sblocca il match, i suoi giocano sul velluto e travolgono la Carrarese con un netto 5-0. Ora, per continuare a sognare, serve la continuità che nelle ultime giornate è mancata.