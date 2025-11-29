Serie B, la classifica aggiornata: Palermo a quota 23, Monza sempre davanti

La 14ª giornata di Serie B ridisegna ancora una volta la classifica, con il Monza che mantiene la vetta a quota 29 punti e il Frosinone che risponde con il successo esterno portandosi a 28. Dietro, Modena e Cesena restano appaiate a 26, mentre il Venezia si conferma nelle zone alte salendo a 25.

Il Palermo, grazie al roboante 5-0 rifilato alla Carrarese, risale la graduatoria e raggiunge quota 23 punti, piazzandosi momentaneamente al sesto posto e rilanciando le proprie ambizioni in ottica alta classifica. Dietro i rosanero, rallenta l’Empoli, fermo a 20 punti, in attesa della sfida del 7 dicembre proprio contro i siciliani.

Si mantiene viva la corsa playoff con Avellino a 19, Padova, Reggiana e Juve Stabia tutte a 17 (con i campani che devono recuperare delle gare).

Nella parte centrale, la Carrarese resta ferma a 16, raggiunta dal Catanzaro. Entella a 15, Mantova a 14 completano la zona immediatamente sopra la trincea della bassa classifica.

Più staccate le ultime: Südtirol e Bari a 13, Sampdoria a 10, Pescara a 9 e Spezia fanalino di coda con 8 punti e una gara da recuperare.

CLASSIFICA AGGIORNATA (14ª GIORNATA)

Monza 29 (13)

Frosinone 28 (14)

Modena 26 (14)

Cesena 26 (14)

Venezia 25 (14)

Palermo 23 (14)

Empoli 20 (14)

Avellino 19 (14)

Catanzaro 16 (14)

Reggiana 17 (14)

Juve Stabia 17 (12)

Padova 17 (14)

Carrarese 16 (14)

Entella 15 (14)

Mantova 14 (14)

Südtirol 13 (14)

Bari 13 (13)

Sampdoria 10 (13)

Pescara 9 (14)

Spezia 8 (13)