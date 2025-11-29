Palermo–Carrarese, Segre: «Prestazione dominante. Abbiamo fame»

Jacopo Segre, protagonista del 5-0 del Palermo contro la Carrarese, ha commentato così la gara nella sala stampa del Renzo Barbera, sottolineando la forza del collettivo e la reazione della squadra dopo le ultime difficoltà.

«Sicuramente sono orgoglioso per la prestazione e per tutta la squadra che se la meritava dopo giorni di grandi allenamenti» ha dichiarato Segre. «Oggi si è vista una grande prestazione. Non volevamo sbagliare approccio e intensità. È stata una partita dominata. Siamo stati bravi a chiuderla. In questo campionato non si sa mai».

Sul tema della fascia da capitano, Segre ha parlato con maturità: «Io mi sento un capitano e do sempre il massimo per questa squadra. La fascia è una scelta del mister e va rispettata».

Un passaggio anche sui fischi ricevuti dopo il match di Chiavari contro l’Entella: «È normale. Anche noi ci tenevamo a regalare una vittoria a Chiavari. Noi scendiamo sempre in campo per vincere. Dopo i fischi ci siamo rimboccati le maniche e oggi si è visto lo spirito di una grande squadra che ha grande fame».

Infine, sul modo in cui il Palermo ha chiuso la partita nella ripresa: «È assolutamente merito nostro. Le partite sono sempre aperte. Siamo stati bravi noi. All’intervallo ci siamo detti di continuare a spingere e siamo stati bravi a chiuderla. Siamo contenti perché non era facile, anzi l’abbiamo fatta sembrare facile. Oggi abbiamo fatto un grande lavoro».