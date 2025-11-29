Palermo–Carrarese, Inzaghi: «Atteggiamento giusto. Questa squadra deve convincersi di essere forte»

Filippo Inzaghi ha parlato dalla sala stampa del Renzo Barbera dopo il netto successo del Palermo contro la Carrarese, analizzando la prestazione rosanero e soffermandosi in particolare sull’aspetto mentale della squadra.

«Si vedeva fin dall’inizio che potevamo segnare, questo è l’atteggiamento giusto» ha dichiarato il tecnico. «Quando vedi questa squadra fare queste cose sono ancora più arrabbiato: dobbiamo avere questa continuità. A Chiavari ho visto un’altra squadra».

Inzaghi ha poi sottolineato la crescita del reparto offensivo, trascinato da un Pohjanpalo in grande forma: «Non è un caso che Pohjanpalo ha fatto quattro gol nelle ultime due partite. Dobbiamo capire che dobbiamo andare forte. Non era un problema fisico, infatti abbiamo pressato. È tutto nella testa: devono convincersi che sono forti. Con questo atteggiamento possiamo sempre vincere».

Il tecnico ha insistito sulla forza del gruppo: «Il risultato ci dà morale e rabbia per quello che potevamo fare e la consapevolezza di essere forti. I giocatori sono sempre gli stessi e il sistema pure. Oggi tutti combattevano sulla palla e si muovevano in modo efficace».

Poi i complimenti ai singoli: «Questo è il Ranocchia che voglio vedere e il Segre che voglio vedere. Anche Pierozzi e Ceccaroni hanno fatto una grande partita».

Chiusura dedicata a Vasic, accolto dagli applausi del pubblico: «La cosa più bella della serata sono stati gli applausi a Vasic, sapete quanto ci tenevo. Sono molto contento, a lui ho fatto di tutto per tenerlo. Lui voleva andare via, sta dimostrando di meritarsi il posto. Può ancora darci tanto».