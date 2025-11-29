Palermo-Carrarese, Inzaghi: «Il capitano è Brunori, se non gioca è Bani»

Filippo Inzaghi ha parlato dalla sala stampa del Renzo Barbera al termine di Palermo–Carrarese, tornando sulla vittoria rosanero e sulla prestazione che conferma la crescita della squadra.

«Serata della ripartenza? La ripartenza c’era già stata a Chiavari, ma nel calcio si guarda al risultato» ha dichiarato Inzaghi. «A Chiavari ho rivisto la partita e ho visto la strada giusta. Bani, Palumbo e Pohjanpalo avevano iniziato a mettere in groppa la squadra. Ero molto più sereno dopo Chiavari: dispiaciuto per il risultato, ma ero fiducioso. Il campionato è lungo e c’è tempo per recuperare terreno».

Sul tema della fascia da capitano, il tecnico ha chiarito gerarchie e scelte: «Il capitano è Brunori e se non gioca il capitano è Bani».

Inzaghi ha poi aggiornato sulle condizioni dei giocatori usciti acciaccati: «Le Douaron ha preso un colpo in testa, ma è rimasto qui, non è andato in ospedale ed è un buon segno. Vasic ha preso un colpo alla spalla, è un po’ dolente, ma sta bene».

Infine, una battuta su Veroli e sull’ingresso coinciso con le accelerazioni di Finotto: «Veroli ha seguito Finotto? È entrato al posto di Ceccaroni: sarà stato un caso che Finotto attaccava la profondità».

Inzaghi ha chiuso ribadendo ottimismo e fiducia nella strada intrapresa dal Palermo.