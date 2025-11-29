Palermo–Carrarese, Calabro: «Chiediamo scusa ai tifosi. Servirà lucidità per ripartire»

Il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro, ha commentato la pesante sconfitta contro il Palermo ai microfoni del club toscano, soffermandosi sulla necessità di analizzare con calma quanto accaduto al Renzo Barbera.

«Si riparte facendo un mea culpa, chiedendo scusa ai tifosi che sono venuti oggi e che hanno fatto tanti chilometri» ha dichiarato Calabro. «Chiedendo scusa alla piazza, facendo il suo rimanio di merità e da parte mia facendo delle analisi, un’analisi veramente lucida e con molta calma».

Il tecnico ha ammesso l’impatto della sconfitta: «Quest’ultima partita ha fatto male, ha bocciato male e è finita male. Il punteggio non ci lascia per niente tranquilli. Due giorni per riflettere bene ci stanno, ci stanno tutti, e poi si risetta tutto e si riparte».

Calabro ha poi evidenziato l’importanza di ritrovare serenità per preparare la prossima sfida: «La fine di una partita risancisce la fine della partita stessa, quindi bisogna essere molto lucidi e essere bene».

Infine, sul lavoro da fare in vista della prossima gara: «Da parte mia tanto, ma soltanto sul campo. C’è tutta la voglia di risettare, di mettere da parte e ripartire».