Gazzetta dello Sport: “Palermo, cuore Pohjanpalo”

È un gesto abituale, quello di segnare, per Joel Pohjanpalo. Ma come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, stavolta c’è stato qualcosa di diverso. Qualcosa che resterà. La tripletta rifilata alla Carrarese – la seconda in rosanero dopo quella della scorsa stagione contro il Sassuolo – ha avuto un valore emotivo unico: «È stata la prima volta che segno con mio padre allo stadio», ha dichiarato l’attaccante ai canali ufficiali del club.

Un dettaglio che rende la serata ancora più significativa, come sottolineato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport. «Mi aveva visto già venti volte qui in Italia, ma non avevo mai segnato», ha spiegato il finlandese, raccontando con naturalezza la felicità di un figlio che finalmente dedica un gol – anzi tre – a chi lo ha accompagnato per tutta la carriera.

Non solo reti: «Tre gol ma anche un assist – ha aggiunto – è sempre emozionante far segnare i compagni. È una grande gioia per me». Un rendimento totale che lo ha proiettato in testa alla classifica marcatori della Serie B, un dettaglio che Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport evidenzia come ulteriore prova della sua centralità nel progetto rosanero.

Ma Pohjanpalo guarda avanti, più che indietro: «Sono molto felice, ma non possiamo battere 5-0 la Carrarese e poi perdere quella dopo. Adesso testa all’Empoli: voglio vincere». Una dichiarazione che unisce mentalità, leadership e consapevolezza di ciò che serve per dare continuità alla risalita del Palermo.