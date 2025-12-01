Tuttosport: “Bari in codice rosso. Rischio concreto serie C”

La situazione del Bari è ormai da codice rosso. Come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, il 5-0 incassato a Empoli non è solo una sconfitta pesante, ma il simbolo di una crisi profonda che minaccia seriamente il futuro della squadra. I pugliesi, fotografa ancora Tuttosport, sarebbero oggi costretti al playout contro il Sudtirol, mentre lo Spezia – terz’ultimo – è distante appena due punti.

Tensione alle stelle: a Pisa scoppia il caos

Il viaggio di ritorno è stato il termometro perfetto della situazione: come riportato ancora da Scaduto su Tuttosport, all’imbarco per Bari sono scoppiate scintille tra alcuni tifosi e i giocatori, con spintoni, accuse e persino un presunto calcio partito da un calciatore. Un episodio che racconta un clima diventato ormai esplosivo.

L’esordio di Vivarini? Un incubo

Secondo quanto analizzato da Tuttosport, l’arrivo di Vincenzo Vivarini era stato pensato come una ripartenza dopo l’esonero di Caserta. In realtà, la squadra a Empoli è apparsa ancora più fragile, senza identità e senza reazione. E Vivarini ha avuto appena due giorni per preparare la gara: troppo poco per lasciare tracce visibili.

Il tecnico, ricordava Scaduto su Tuttosport, aveva promesso di voler completare una missione rimasta in sospeso dal suo primo passaggio in biancorosso. Ma per ora l’impatto è stato traumatico.

Il legame con la piazza è ai minimi storici

Il rapporto tra tifoseria e proprietà è in crisi profonda da quel maledetto 11 giugno 2023, quando il gol di Pavoletti al 94’ costò la Serie A davanti a 60 mila persone. Come ricostruito da Tuttosport, da quel momento il rapporto non si è più ricomposto:

salvezza ottenuta ai playout nella scorsa stagione

playoff mancati in quella precedente

rifondazione totale nella scorsa estate senza risultati

Una somma di delusioni che oggi esplode in contestazioni continue.

Due partite che valgono una stagione

Secondo Scaduto su Tuttosport, il Bari non ha più margini d’errore. All’orizzonte ci sono due sfide decisive:

Giovedì il recupero con la Juve Stabia, a Castellammare

Lunedì 8 dicembre lo scontro diretto al San Nicola contro il Pescara

Due partite che potrebbero salvare o condannare un Bari che sembra aver perso certezze, fiducia e identità.

Per ora, l’unica certezza è una: il Bari è ufficialmente nella tempesta. Tutto il resto è in discussione.