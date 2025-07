Joel Pohjanpalo cambia maglia in vista della nuova stagione: il bomber finlandese lascia il numero 19, indossato nei primi sei mesi al Palermo, per abbracciare il 20. Un numero speciale per lui, già protagonista a Venezia con 48 gol in 96 presenze. Scelta non casuale e forse anche scaramantica, nella speranza di replicare lo stesso rendimento anche in rosanero.

Continue Reading