Palumbo sempre più vicino al Palermo: si tratta su Di Mariano

Prosegue a piccoli passi la trattativa tra Palermo e Modena per portare Antonio Palumbo in rosanero. Dopo il rifiuto di Dario Saric al trasferimento in Emilia, i due club non si sono fermati e hanno continuato a lavorare per trovare un’intesa alternativa.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova possibile chiave di volta: il cartellino di Francesco Di Mariano, ormai in uscita dal Palermo. L’operazione, però, non è ancora conclusa, perché resta da sciogliere il nodo legato all’ingaggio dell’esterno offensivo, ritenuto troppo oneroso per le casse del Modena.

Nonostante ciò, il clima tra le parti è positivo e la sensazione è che si possa arrivare a una soluzione condivisa. Il matrimonio tra Palumbo e il Palermo sembra dunque sempre più vicino al traguardo.