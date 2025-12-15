Pohjanpalo, 100 presenze e 60 gol in Serie B: «Orgoglioso di questo traguardo»

Joel Pohjanpalo festeggia un nuovo traguardo della sua carriera italiana. L’attaccante del Palermo ha raggiunto quota 100 presenze in Serie B, accompagnate da numeri che raccontano il suo peso specifico nella categoria: 60 gol e 18 assist.

A sottolinearlo è lo stesso centravanti finlandese con un post pubblicato sui social: «100 games, 60 goals and 18 assists in Serie B. Proud of this achievement. Thank you to all my teammates with whom I have shared the pitch in the last three and a half years». Parole semplici, ma significative, che confermano il legame costruito nel tempo con squadre, compagni e ambiente.

Dal Venezia al Palermo, Pohjanpalo si è imposto come uno dei riferimenti offensivi più affidabili della Serie B negli ultimi anni. Gol, continuità e leadership lo hanno reso una certezza per i rosanero, che continuano a fare affidamento sul suo cinismo sotto porta nella corsa ai piani alti della classifica.

Il traguardo delle 100 partite non è solo un numero, ma la fotografia di un percorso fatto di rendimento costante e centralità tecnica. E il Palermo, ancora una volta, riparte dai suoi gol.