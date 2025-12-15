Armando Izzo annuncia un grave lutto

Un messaggio breve e carico di dolore. Armando Izzo, difensore del Monza, ha annunciato attraverso i social la grave perdita che ha colpito lui e la sua compagna, Raffaella Fico. «Io e la mia compagna desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita», scrive il calciatore, affidando a poche parole un momento di sofferenza profonda.

«Il nostro bambino di cinque mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori», aggiunge il difensore del Monza, 33 anni, rendendo pubblico un lutto che segna in modo indelebile la vita della coppia.

Nel messaggio, Izzo chiede con fermezza rispetto e discrezione: «Chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata». Un appello chiaro, rivolto a tutelare la dimensione privata di un dolore che va oltre l’esposizione mediatica.

Il post si chiude con parole che raccontano l’unica forza a cui la coppia può aggrapparsi in questo momento: «L’unica forza che ci permette di andare avanti è il nostro amore». Un messaggio umano, che esce dal perimetro del calcio e invita semplicemente al silenzio e al rispetto.