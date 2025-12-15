Modena, stop per Defrel: lesione al bicipite femorale

Il Modena rialza la testa con la vittoria sul campo dello Spezia e si mette alle spalle una mini crisi fatta di due sconfitte e due pareggi. Il successo esterno ha restituito fiducia alla squadra di Andrea Sottil, che ora può guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni di campionato.

La ripartenza, però, arriva con una notizia negativa dall’infermeria. Sabato, nella sfida contro il Venezia, il Modena dovrà fare a meno di Grégoire Defrel. L’attaccante francese è uscito infortunato nei minuti finali della gara vinta a La Spezia e gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno confermato il problema fisico.

Attraverso una nota ufficiale, il club gialloblù ha comunicato le condizioni del giocatore:

«In seguito all’infortunio rimediato nei minuti finali della partita di sabato, gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado alla regione medio-distale del capo lungo del bicipite femorale».

Defrel inizierà immediatamente il percorso terapeutico, mentre un nuovo controllo verrà valutato nei prossimi giorni per stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero. Un’assenza pesante per Sottil, che dovrà riorganizzare il reparto offensivo in vista del prossimo turno di campionato.