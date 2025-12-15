Catanzaro, Buso cerca più spazio: su di lui torna lo Spezia

Dicembre 15, 2025

Nonostante il buon inizio di stagione del Catanzaro, Nicolò Buso fatica a trovare continuità. Dopo il gol contro il Pescara del 21 novembre, l’attaccante ha giocato solo 16 minuti nelle successive tre partite. Con il mercato di gennaio alle porte, si riaccendono le voci su un possibile addio. Secondo Il Secolo XIX, lo Spezia, già interessato a lui la scorsa estate, potrebbe tornare alla carica. Buso, legato al Catanzaro fino al 2028, cerca spazio che finora non ha mai avuto, nemmeno con l’ex tecnico Fabio Caserta.

