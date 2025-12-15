Reggiana pronta al ricorso per la squalifica di Charlys: “Colpo non volontario”

La Reggiana ha intenzione di fare appello contro la squalifica di tre turni inflitta a Charlys, a seguito dell’episodio avvenuto due settimane fa durante il match contro il Mantova, quando il centrocampista ex Cosenza rifilò un “schiaffo” a Tommaso Maggioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio Emilia, il club emiliano sta preparando il ricorso con l’obiettivo di ridurre la sanzione, che ha già visto il brasiliano scontare un turno di stop nella sfida di sabato contro il Padova.

La Reggiana punta a ottenere uno sconto di almeno una giornata, sostenendo che il gesto di Charlys non fosse volontario, ma piuttosto una reazione istintiva nel corso di una dinamica di gioco. L’intenzione del centrocampista, secondo la difesa del club, era quella di prendere posizione nei confronti dell’avversario, senza l’intento di colpirlo.

Se il ricorso dovesse essere accolto, Charlys potrebbe tornare a disposizione di mister Davide Dionigi già per la partita del 27 dicembre contro la Sampdoria, un match fondamentale per le ambizioni della squadra. La decisione finale sulla riduzione della squalifica è attesa nei prossimi giorni.